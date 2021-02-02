Мужчина под Заинском погиб от рук пьяного жителя Казани. Инцидент произошел летом, сейчас дело передано в суд.

По информации прокуратуры Татарстана, трагедия разыгралась на Заинском водохранилище. Компания местных жителей отдыхала, когда к ним подошел пьяный житель Казани и попытался устроить ссору. Когда один из мужчин вежливо попросил его отойти и не мешать, казанец схватил колюще-режущий предмет и неоднократно ударил им собеседника в грудь и живот, после чего нанес несколько ударов в область живота руками.

Мужчина скончался в ту же ночь в больнице, а 34-летний неоднократно судимый казанец свою вину не признает. Более того, во время одного из судебных заседаний он матом выразился в сторону судьи. Сейчас сожительница погибшего требует от казанца компенсацию в 1 миллион рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело рассмотрит Верховный суд Татарстана.

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