В Татарстане по официальным данным пресс-службы МВД по региону в протестах 31 января приняли участие более 600 человек.

«За различные нарушения в территориальные ОВД были доставлены 419 человек», - говорится в сообщении.

Напомним, 31 января активисты со всей страны вышли на митинг в поддержку политика Алексея Навального. В Казани проходят массовые задержания. Вместо автозаков в этот раз подогнали....краснобусы! Фото и видео с места событий.

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