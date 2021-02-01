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Фото: Артем Мохов

Официально: по данным МВД в Татарстане в протестах приняли участие более 600 человек

01.02.2021, 17:23 125 1 prokazan.ru

В Татарстане по официальным данным пресс-службы МВД по региону в протестах 31 января приняли участие более 600 человек.

«За различные нарушения в территориальные ОВД были доставлены 419 человек», - говорится в сообщении.

Напомним, 31 января активисты со всей страны вышли на митинг в поддержку политика Алексея Навального. В Казани проходят массовые задержания. Вместо автозаков в этот раз подогнали....краснобусы! Фото и видео с места событий.

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комментарии

Горожанин
0
01 февраля 2021
17:53
Краснобусы они подогнали... А народ на на остановках мается ждет!!!
Гаоаж
0
01 февраля 2021
17:59
Кремль породил проблемы сам и сам решает их. В те времена на трон забрался провинциальный сельский псих. Он роздал все и сам же раззорился. Аж за квартиру сам не расплатился.

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