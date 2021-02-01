В Казани правоохранители задержали двух участников митинга в поддержку Навального, которые напали на сотрудника ГИБДД. Инспектор пытался задержать нарушителей, но молодые люди оказали сопротивление.

В сети появилось видео нападения на сотрудника. Также, стало известно, что прокуратура Вахитовского района Казани проводит проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Кстати, мужчину, который разбил ограждения у озера Кабан во время митинга в Казани, также накажут. Но казанцы возмутились тем, что инцидент привязали к митингам.

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