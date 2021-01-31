По прогнозам синоптиков в Татарстане и Казани в последний день января погода ухудшится. Усилится ветер, и ожидается метель.
«Местами усиление ветра порывами до 20 м/с, метель, на дорогах сохранится гололедица», - говорится в сообщении.
Жителей просят быть осторожными, водителей предупреждают об ухудшении видимости на трассах и призывают быть внимательными при движении, держать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров.
Так, по данным сервиса «Яндекс погода», 31 января, в воскресенье днем ожидается 0 градусов, ночью 0…-1 градус, снег.
Каким в Татарстане будет февраль, рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев.
К другим новостям:
- Две девушки в Казани решили прогулять по Волге и как полагается в таких случаях, пришлось вызывать спасателей.
- Кажется, в Татарстане резко возросла смертность от коронавируса. Еще пять человек скончались от коронавируса. Сколько им было лет.
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