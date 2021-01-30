В Казани на номер 112 около 16:30 поступило сообщение о двух девушках, которые гуляли по льду Волги и обнаружили промоину. Они прошли более 2,5 километров. На место выехали спасатели на судне на воздушной подушке.

Две 29-летние девушки были в километре от берега, одна из них промочила ноги. Спасатели доставили их на берег, от медпомощи они отказались, но вот выслушать правила поведения на льду выслушать все-таки пришлось.

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