На 30 января в Татарстане зарегистрировали еще пять случаев смерти от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.
Так, скончались 62-летняя женщина и четверо мужчин – 82, 76, 72 и 76 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.
Всего с начала пандемии в Татарстане от последствий ковида скончалось 265 человек.
Напомним, сегодня в регионе выявили 84 случая заражения коронавирусом.
К другим новостям:
- Президент Татарстана направил губернатору Ульяновской области соболезнования в связи с крупным ДТП с пассажирским автобусом. Погибли 12 человек.
комментарии