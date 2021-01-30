На 30 января в Татарстане зарегистрировали еще пять случаев смерти от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, скончались 62-летняя женщина и четверо мужчин – 82, 76, 72 и 76 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

Всего с начала пандемии в Татарстане от последствий ковида скончалось 265 человек.

Напомним, сегодня в регионе выявили 84 случая заражения коронавирусом.

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