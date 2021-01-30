Общественный транспорт, маршрут которого пролегает по улице Юлиуса Фучика, временно изменит схему движения. Об этом сообщили в исполкоме Казани.

Речь идет о троллейбусах №№5, 9 и 12 и автобусах №№5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63 и 77. Они будут следовать в обоих направлениях по схеме: Фучика – местный проезд – Фучика, далее по маршрутам. Автобус №89 будет по новой схеме двигаться прямо. Изменения связаны со строительством станции метро "100 лет ТАССР", из-за чего для транспорта до окончания работ окажется закрыт участок улицы Фучика от дома №135 до улицы Ломжинская.

Напомним, что на этой неделе в Казани стартовал конкурс на лучший дизайн общественных пространств второй ветки метрополитена, а также были опубликованы схемы расположения новых станций.

Читайте также:

В Казани произошло лобовое столкновение трамваев