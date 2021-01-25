В Казани стартовал конкурс на лучший дизайн-проект новых станций метро. Он начался сегодня, и его организаторы - "Татинвестгражданпроект" - опубликовали необходимую документацию. В ней указано, как будут располагаться входы и выходы и другие подробности планирования станций.

Так, станция "Академика Сахарова", которую уже начали строить, расположится напротив ТЦ "МЕГА", один из сходов разместят около торгового центра, еще два - напротив микрорайона "Седьмое небо". Напомним, что в октябре здесь начал работать тоннелепроходческий комплекс.

Станция метро "100-летия ТАССР" разместится на перекрестке Фучика и Ломжинской / Ноксинского спуска. Один из лестничных сходов построят у ТЦ "Франт", всего их будет четыре - по обе стороны Фучика.

Станция "Улица Юлиуса Фучика" будет построена на пересечении одноименной улицы и улицы Зорге. Ее также снабдят четырьмя лестничными спусками.

Станция метро "10 микрорайон" будет построена на пересечении Фучика и Завойского, здесь построят четыре лестничных спуска и два вестибюля.

Проекты будут оценивать по таким параметрам, как комфортное и безопасное перемещение граждан, соответствие концепции названию станции и среде микрорайонов, оптимальное использование пространства, использование современных технологий и материалов, которые будут устойчивы к износу и вандализму при соблюдении пожарной безопасности и специфики эксплуатации, а также по экономической целесообразности и реалистичности предложений.

Добавим, что в конкурсе на разработку дизайна общественных пространств станций "сумма вознаграждения за каждую Архитектурную концепцию станции метрополитена составляет 500 тысяч рублей", - указано на сайте компании-проектировщика.

Читайте также:

В Казани вандалы разнесли автобусную остановку