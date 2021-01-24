"Татинвестгражданпроект" объявляет конкурс на лучший дизайн общественных пространств второй линии метрополитена в Казани. Об этом сообщается в аккаунте компании.

За разработку архитектурной концепции интерьеров победитель получит денежный приз, условия конкурса будут опубликованы на сайте проектного института. Конкурс стартует 25 января.

Напомним, что вторая ветка метрополитена в столице Татарстана будет состоять из 12 станций, сейчас идут работы по строительству первой из них - станции метро "Сахарова". Их уже неоднократно останавливали за нарушения, а затем снова возобновляли.

Читайте также:

В Казани произошло ДТП с участием четырех машин и автобуса