Руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова обозначила позицию властей РТ по поводу повышения стоимости проезда в общественном транспорте на 1 рубль ежегодно.

По ее словам, это всего лишь предложение, и для того, чтоб его всерьез рассматривать, необходимо провести анализ ситуации на рынке перевозок и понять, какое повышение в данной ситуации будет действительно логичным и обоснованным. Итоговое решение будет принимать рабочая группа.

"Давайте все-таки опираться не на идеи, а на конкретный анализ ситуации, и на основе этого принимать решение", - сказала на онлайн-брифинге Галимова.

Ранее предложение о таком повышении тарифа внес глава Госкомитета по тарифам республики Александр Груничев. Он высказал мнение, что это - адекватная альтернатива повышению цен раз в несколько лет, но на ощутимую сумму.

А между тем общественный транспорт Казани продолжает попадать в сводки новостей: так, сегодня во дворе на Декабристов застрял объезжавший пробку автобус, а накануне на Жилплощадке автобус и трамвай не поделили дорогу и столкнулись.