Общественный транспорт Казани не перестает удивлять. Сегодня утром краснобус 37 маршрута заметили во дворе по улице Декабристов. Он застрял, а толкать его вышли пассажиры. Ситуация, конечно, слегка странная.

«Водитель решил объехать пробку, но не учел, что во дворах, как и везде снежная каша. Толкать пришлось пассажирам. Общими усилиями справились», - написал автор поста.

В комментариях пользователи разделились – кто-то смеялся от нелепости ситуации, кто-то ругал Ассоциацию АТП за наплевательское отношение, кто-то ругал мэра.

«Сейчас в Ассоциации АТП скажут, что это постановочные кадры»

«Надо просто по маршруту ездить!»

«Ждешь их по часу, а они во дворах застревают»

«Вот это даже не знаю как назвать, еще и люди сами толкали. Россия!»

«Пробки объезжал»

«Обед дома забыл, все нормально»

«Автобусы теперь от подъезда забирают?»

«На них никакой управы нет».

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