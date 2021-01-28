Общественный транспорт Казани не перестает удивлять. Сегодня утром краснобус 37 маршрута заметили во дворе по улице Декабристов. Он застрял, а толкать его вышли пассажиры. Ситуация, конечно, слегка странная.
«Водитель решил объехать пробку, но не учел, что во дворах, как и везде снежная каша. Толкать пришлось пассажирам. Общими усилиями справились», - написал автор поста.
В комментариях пользователи разделились – кто-то смеялся от нелепости ситуации, кто-то ругал Ассоциацию АТП за наплевательское отношение, кто-то ругал мэра.
«Сейчас в Ассоциации АТП скажут, что это постановочные кадры»
«Надо просто по маршруту ездить!»
«Ждешь их по часу, а они во дворах застревают»
«Вот это даже не знаю как назвать, еще и люди сами толкали. Россия!»
«Пробки объезжал»
«Обед дома забыл, все нормально»
«Автобусы теперь от подъезда забирают?»
«На них никакой управы нет».
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