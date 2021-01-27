В Казани водителя БМВ едва не проткнул забор, на который машину отбросило после столкновения.

Авария произошла на улице Чистопольская, в переделку водитель немецкого автомобиля попал из-за другого участника дорожного движения: водитель Рено передумал поворачивать, в итоге задел БМВ, который от столкновения "потащило" по дороге. В итоге иномарка врезалась в забор, причем так, что прутья едва не проткнули водителя.

Очевидцы бросились на помощь, водитель не пострадал, но находился в шоковом состоянии. Он был уверен, что не погиб в аварии лишь чудом, сообщает "Вызов-112". Мужчина рассказал, что штырь чуть не воткнулся ему в голову.

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