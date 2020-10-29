Строители в Казани начали прокладывать тоннель для второй ветки метро

В Казани 29 октября запустили тоннелепроходческий комплекс для вторую линию метро. На запуске были президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин.

Рустам Минниханов пожелал хорошей работы и здоровья сотрудникам.

Напомним, строительство второй линии от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова» началось в 2018 году. При этом работы время от времени приостанавливают из-за нарушения, так в конце сентября вновь были найдены нарушения.

Всего на линии будет 12 станций мелкого заложения, в том числе две пересадочные станции на первую линию, а также строительство электродепо второй линии и дооборудование инженерного корпуса метрополитена. Участок пройдет на территориях Приволжского и Советского районов.

