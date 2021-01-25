Необычно теплая для конца января в Казани погода скоро сменится минусовой температурой. Однако перед этим будут идти дожди.

Как сообщают синоптики Татарстана, сегодня, 25 января, в РТ ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом и дождем, ночью и днем столбик термометра будет держаться на отметке +2..-3 градуса. Во вторник, 26 января, также местами пройдет дождь и снег, однако похолодает: ночью и днем, по прогнозам, ожидается -1..-6 градусов. В понедельник и вторник на дорогах ожидается сильная гололедица.

Отметим, поданным портала weatherarchive.ru, средняя температура в Казани в это время должна составлять около -15 градусов: -12 днем и -15 ночью. Самый холодный день в январе в столице Татарстана был в 2014 году - 30 января средняя температура составила -31 градус.

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