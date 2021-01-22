Опасное развлечение ну очень привлекает жителей Казани, что практически каждый день появляются новые и новые ролики, как водители катают пассажиров на привязанных тюбингах, матрасах, санках. Очередной ролик опубликовали вчера.

«Рискованные покатушки на ватрушке в Речпорту», - подписал автор поста.

В комментариях пользователи только ухмыльнулись над водителем, которого после видео точно накажут.

«Людям не живётся спокойно, сами же приключений ищут»

«Че вы пенсионеры чтоль все, сами на ипподроме не катались?»

«Считаю, что не нужно таких останавливать, потому как чем таких людей меньше, тем лучше будет становиться жить в России, тут же сразу минус 2»

«Естественный отбор...»

«Да да давайте больше видео что бы вообще закрыли въезд туда»

Напомним, сноубордист-зацепер из Казани ответит за опасное развлечение.

Читайте также:

- Веселые покатушки в Казани продолжаются. Так весельчаки поздравили горожан со старым Новым годом.

- Заслуженное наказание понесет водитель, который устроил "веселые покатушки" у Чаши в Казани. Что рассказали в МВД по поводу инцидента.