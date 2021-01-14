В сети появилось видео, как бесстрашные жители Казани катаются на матрасе, привязанном к машине. Таким образом они поздравили горожан со старым Новым годом.
«Весёлые покатушки по Казани», - подписали видео авторы.
В комментариях пользователи заметили, что их все равно накажут, как наказывали сноубордистов, экстремалов в ванной и других любителей пощекотать нервы.
«Что в этом весёлого... Нарушение правил дорожного движения»
«Ждите запись: сотрудники ГИБДД выяснили кто был водителем и выписали ему много штрафов»
«Скоро найдут и оштрафуют»
«Вот неймется людям… Потом ноют про то, что штрафы им дали»
Напомним, не так давно мы писали о том, что сотрудники ГИБДД нашли и оштрафовали сноубордиста, который катался по центральным улицам, зацепившись за машину.
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