В сети появилось видео, как бесстрашные жители Казани катаются на матрасе, привязанном к машине. Таким образом они поздравили горожан со старым Новым годом.

«Весёлые покатушки по Казани», - подписали видео авторы.

В комментариях пользователи заметили, что их все равно накажут, как наказывали сноубордистов, экстремалов в ванной и других любителей пощекотать нервы.

«Что в этом весёлого... Нарушение правил дорожного движения»

«Ждите запись: сотрудники ГИБДД выяснили кто был водителем и выписали ему много штрафов»

«Скоро найдут и оштрафуют»

«Вот неймется людям… Потом ноют про то, что штрафы им дали»

Напомним, не так давно мы писали о том, что сотрудники ГИБДД нашли и оштрафовали сноубордиста, который катался по центральным улицам, зацепившись за машину.

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