На днях появилось видео, на котором казанский блогер катается на сноуборде по центральным улицам столицы Татарстана, зацепившись за машину. ГИБДД сработали оперативно и уже сегодня появилась информация о том, что его наказали за экстремальное развлечение.

Молодой человек заплатит штраф за опасное вождение, перевозку людей вне кабины, нечитаемые знаки и нарушение правил пользования аварийкой. Всего сумма штрафа составит 3,5 тысячи рублей.

Напомним, это не единственный зацепер в Татарстане, в Куюках произошла примерно такая же ситуация.

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