Пациент психиатрической больницы из Ярославля, 64-летний мужчина, останется за решеткой. Его задержали в Иваново после нападения на 10-летнюю девочку, стоял вопрос о возвращении на принудительное лечение, однако принято решение держать под арестом мужчину до 19 мая.

Житель Ярославля, пациент психбольницы Александр Новиков сбежал из медучреждения летом 2020 года, его задержали и арестовали в Иваново. Там он затащил 10-летнюю школьницу в заброшенный дом и совершил насильственные действия сексуального характера, угрожая ножом. Однако, как пишет издание progorod76.ru, свои нападения он начал очень давно: известно о потерпевшей жительнице деревни в 1996 году.

"Он приставил нож к горлу молодой женщины и изнасиловал ее в деревне Зиновское. Пациент не в состоянии контролировать себя, неизвестно, на что он еще способен. С 2012 года он проживает в Загородном саду - под контролем медиков", - приводит слова собственного источника портал.

Известно, что маньяк приставал к девушкам и детям, всего на его счету порядка трех десятков жертв. Особенное удовольствие он получал, издеваясь над детьми.

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