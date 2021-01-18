В Казани 18 января ночью одно из общежитий стало площадкой для настоящих боев саблей. Об этом сообщили корреспонденту Prokazan.ru в пресс-службе УМВД города.

По информации пресс-службы, ночью в отдел полиции «Авиастроительный» поступило сообщение о происшествии в общежитии. Полицейские установили, что двое мужчин 55 и 57 лет, выпивали на общей кухне и поругались. Урегулировать конфликт мирно не получилось, и один из них достал сувенирную саблю, приставил к горлу оппонента и порезал.

«В результате потерпевший получил колото-резанные ранения шеи. Мужчина отвезли в больницу №7, где его осмотрели, перевязали рану и отпустили домой. На данный момент проводится проверка, саблю изъяли и отправили на экспертизу, устанавливается тяжесть нанесенной травмы»,- сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

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