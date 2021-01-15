В Казани до сих не все дороги почищены от снега, в связи с чем город стоит в 10-балльных пробках. В сети жители жалуются на высокие цены на такси.

«Это что за кошмар?! Цены дикие. Люди вынуждены добираться на автобусах, которые забиты таксисты, сделайте цены ниже», - пишет автор поста.

Пользователи только посмеялись над автором, уточнив, что цены зависят в целом от дорожной обстановки.

«Такое мог написать только человек, который никогда не ездил за рулём в такую погоду, какая была вчера... Если бы я был таксистом, даже за эту цену не поехал бы»

«Был бы я таксистом, дешевле не поехал бы»

«Так цены не таксисты устанавливают»

«Привыкли по 100 рублей кататься, поезжайте на автобусе, в чем проблема. В такую погоду и пробки и эта цена»

«А давайте вы пройдётесь пешком в такую погоду по таким сугробам. Цена вполне адекватна для данного времени и погодных условий».

Кстати, завтра снова погода испортится. Снегопады вернутся, водителей предупреждают об ухудшении видимости.