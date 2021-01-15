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Фото: ProKazan

«Дикие цены!»: казанцы жалуются на высокую стоимость такси

15.01.2021, 16:59 181 4 prokazan.ru

В Казани до сих не все дороги почищены от снега, в связи с чем город стоит в 10-балльных пробках. В сети жители жалуются на высокие цены на такси.

«Это что за кошмар?! Цены дикие. Люди вынуждены добираться на автобусах, которые забиты таксисты, сделайте цены ниже», - пишет автор поста.

Пользователи только посмеялись над автором, уточнив, что цены зависят в целом от дорожной обстановки.

«Такое мог написать только человек, который никогда не ездил за рулём в такую погоду, какая была вчера... Если бы я был таксистом, даже за эту цену не поехал бы»

«Был бы я таксистом, дешевле не поехал бы»

«Так цены не таксисты устанавливают»

«Привыкли по 100 рублей кататься, поезжайте на автобусе, в чем проблема. В такую погоду и пробки и эта цена»

«А давайте вы пройдётесь пешком в такую погоду по таким сугробам. Цена вполне адекватна для данного времени и погодных условий».

Кстати, завтра снова погода испортится. Снегопады вернутся, водителей предупреждают об ухудшении видимости.

Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
2
15 января 2021
17:20
Цены как московские, вы совести имейте таксисты хреновы.
Горожанин
2
15 января 2021
17:23
Людям помогать вообще то надо, могли бы и бесплатно, если совесть есть а ее вы давно пропили , а вы шкурники, придет к вам беда еще.
Горожанин
1
15 января 2021
17:31
Вот случись у тебя проблема на дороге или застрянешь где таксистик выбирайся сам, я тебе заломлю цену, как ты с людьми так с тобой поступят!
Горожанин
2
15 января 2021
17:33
Такая умная, иди покрути баранку пару дней по такой погоде, посмотрим как запоешь
В ответ на комментарий пользователя
Вот случись у тебя проблема на дороге или застрянешь где таксистик выбирайся сам, я тебе заломлю цену, как ты с людьми так с тобой поступят!
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Горожанин
0
15 января 2021
18:12
Таксисты , таксисты , таксисты оптимисты
Горожанин
0
15 января 2021
18:16
А еще скажи на полосе движения иногда какие то два танцора появляются и начинают кривляться под музыку мешая движению .
В ответ на комментарий пользователя
Такая умная, иди покрути баранку пару дней по такой погоде, посмотрим как запоешь
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