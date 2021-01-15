В Казани состоялся суд казанского блогера Дамира Манжукова по прозвищу Жукман с Роспотребнадзором Татарстана. Напомним, что в январе ведомство подало иск, объяснив его оскорблением чести и достоинства. До этого мужчина выложил в интернет видеозапись, на которой он и его коллеги пришли в здание Роспотребнадзора из-за не сданного после перелета теста на коронавирус, отказались надевать маски и, по утверждению ведомства, хамили сотрудникам.

Сам блогер такую версию событий не признает, что он красноречиво показал на суде.

О том, как прошел самый "эпатажный" из последних судов города, читайте в материале ProKazan.ru.

"Я же сказал судебным приставам далеко не уходить"

Много прессы и снующие по холлу активисты - суд блогера с Роспотребнадзором в Казани оказался неожиданно резонансным. Однако в начале заседания никто, кроме, возможно, самих участников процесса, еще не подозревал, как "интересно" пройдет этот суд.

"Гарантируете сохранение всех прав и свобод?" - с такой фразой заходит в судебную комнату известный блогер Жукман.

Снаряженный видеокамерой, он сразу поясняет судье, кто таков, а именно: "Живой мужчина, хозяин имени Дамир". На имя Дамир Наильевич не реагирует.

Далее - несколько минут перепалок с судьей, во время которых блогер ставит под сомнение личность представителя власти, а та в свою очередь объясняет о запрете на ведение съемки без ее одобрения.

Перепадает и представителю Роспотребнадзора. На камеру "персона Дамир" определяет в ней одну из участниц его прошлой видеосъемки.

"Помните, мы приходили, а она не могла связать и трех слов? А думал, где видел ее раньше", - с легкой насмешкой объявляет он на камеру.

Как итог - в самом начале судебного процесса Дамир Наильевич, не признающий себя под таким именем, оказывается удален из суда судебным приставом.

"Зачем вы меня толкаете? Предоставьте мне письменное заявление. Вы уверены, что это судья? Где вообще доказательство, что это зал судебного заседания? Предоставьте удостоверение. Ко мне можете обращаться по имени, данном мне родителями. Руки трясутся. Вы, может, пили вчера? У вас есть алкотестер? Сейчас начнется заседание в отношении моей персоны, и я хочу присутствовать. Меня не вызывают, я сам прихожу. Мне было интересно, чем эта клоунада закончится", - набор фраз, успевших вылететь из уст блогера, пока судебный пристав выпроваживал мужчину из зала суда.

Здесь становится понятна прозвучавшая еще перед приходом охраны шутка между ним и адвокатами: "Я же сказал судебным приставам далеко не уходить". Разводит руками.

Недоверие к суду и бронхиальная астма: другие "скандалы" в суде

Однако даже после удаления ответчика, "эпатаж" в зале не прекратились.

"Наденьте, пожалуйста, маску", - просит судья адвокатов Манжукова перед тем, как начать заседание повторно.

"Это не основано на законе, ваше требование, - соблюдая все же уважительную интонацию, сообщает адвокат Рушан Кабиров. - На вас будет написана жалоба в квалификационную коллегию судей, потому что вы действуете не по основному закону".

"Хорошо, это ваше право. У нас ведется аудиозапись..." - начинает отвечать судья, но ее прерывает наступательная речь Кабирова.

"Я прошу это отразить в протоколе аудиозаписи судебного заседания, - уточняет он. - Хочу предупредить, что страдаю бронхиальной астмой и по медпоказаниям мне запрещено носить маски вот таким вот образом. Если с моим здоровьем что-нибудь случится, я на вас напишу заявление. Протокол же часто с текстом не совпадает, именно поэтому я дополнительно прошу".

Кроме того, с его стороны было выдвинуто ходатайство о недоверии к суду. Согласно изложенным положениям, "суд должен быть объективным и беспристрастным", однако в этом он, как и его ответчик, сомневаются. Адвокат зачитал заявление главы Роспотребнадзора Любови Авдониной, в котором она "уверена в удовлетворении исковых требований в полном объеме". Именно такая уверенность и подрывает, по его словам, доверие к независимости судебного процесса.

В коридоре в этот момент слышатся рассуждения выдворенного Жукмана:

"Зачем я это делаю? Грустно все это..."

"Не все дегенераты сотрудники Роспотребнадзора, но все сотрудники Роспотребнадзора дегенераты"

Наконец-то начинается судебный процесс - в том его виде, как он чаще всего бывает при рассмотрении дел. Представитель Роспотребнадзора излагает основные требования, согласно которым ведомство считает оскорбительными следующие заявления блогера, сделанными на камеру: фразы "выродки из росдурнадзора" (в различных вариациях - прим. ред.) и "Не все дегенераты сотрудники Роспотребнадзора, но все сотрудники Роспотребнадзора дегенераты". От лица управления она просит изъять видеозаписи из сети, так как они уже повлекли за собой огромное количество негативных комментариев, а просмотры ролика достигли нескольких тысяч. К тому же общественный резонанс в казанских СМИ пошел совсем не на славу ведомства в этой ситуации.

Однако на этот раз юристы блогера Жукмана оказались куда подкованнее. Все "доказательства" Роспотребнадзора, состоящие из скриншотов с посторонними наименованиями каналов, заметок из словаря с оценочной характеристикой оскорбительных слов и персональных данных на блогера, взятых у МВД еще до возбуждения дела (получение личных данных в этом случае считается незаконным, поясняет Кабиров) рассыпались перед фактами защиты. Юрист Роспотребнадзора терялась, порой не желая отвечать на вопрос и признавать промахи, ведь доказательств, что блог именно Дамира Манжукова, нет, персональные данные получены в обход закона, лингвистическая экспертиза по предмету спора не проводилась, а оскорбление чести и достоинства для государственной организации априори невозможно (честь и достоинство - качества людей, вновь поясняет адвокат). Как отметил Рушан Кабиров, никто из присутствовавших тогда при съемке людей не написал заявление с такой формулировкой.

"Государственный орган поленился сделать нормальные скриншоты! - повторно отметил безалаберное отношение к судебному процессу адвокат. - Считаю, что они собрали слабую доказательную базу. Лично я каких-либо доказательств того, что Дамир Наильевич является надлежащим ответчиком, что он кого-то оскорбил - этого я, если честно не увидел. Поэтому я считаю, что Роспотребнадзор никак не доказал это ни лингвистической экспертизой, ни осмотром нотариуса - этого всего не было представлено".

Кто останется победителем в этом споре, неясно. Судья Ягудина постановила перенести следующее заседание до 2 февраля, чтобы лично ознакомиться с представленными материалами дела. Тем временем адвокат настоятельно рекомендовал своему ответчику Жукману не общаться с прессой и подходить серьезно к процессу, однако все же пару слов блогер успел сказать:

"Я не понимаю, почему люди должны надевать на лицо маски, намордники даже, если они сейчас не являются защитой от вируса, а исключительно защитой от штрафа, - пояснил он отказ надеть маску в здании Роспотребнадзора и добавил. - У меня в ближайшее время второй ребенок родится, и я очень заинтересован, чтобы мои дети жили в защищенной правовой структуре, которые занимаются ПРАВОПОРЯДКОМ".

Редакция ProKazan.ru продолжит следить за этим судебным процессом.

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