На 15:12 в Казани пробки составили 8 баллов, виной тому сильная метель. На дорогах практически ничего не видно, по Яндекс картам в городе показывает более 10 ДТП.

Водители стоят в пробках на улицах Тукая, Лево-Булачная, Пушкина, Карла Маркса, Татарстан, Саид-Галеева, Бутлерова, Тихомирова, Достоевского, Ершова, Гвардейская, Кутуя, Космонавтов, Аграрная, проспект Победы, также стоят на Сибирском тракте.

Пробка собирается на Мамадышском тракте, на подъезде к Зеленодольску, в сторону Челнов.

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