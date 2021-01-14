В Высокогорском районе накануне вечером произошла трагедия: мужчина погиб в горящем доме, он не смог выбраться.

По данным МЧС Татарстана, в 20:18 13 января охранник СНТ "Казанка" позвонил в ведомство и сообщил, что горит садовый дом. В доме находился мужчина, который сам позвонил охраннику и сказал о происшествии.

Мужчина 1946 года рождения оказался отрезан от выхода из домика огнем, а на окнах были решетки. Он просил о помощи, но выбраться не смог и погиб. Площадь пожара составила 51 квадратный метр, предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

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