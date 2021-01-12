43-летняя женщина в Казани перенесла коронавирус в тяжелой форме и родила малыша. Ее историю рассказали в пресс-службе РКБ Татарстана.

У Лидии и ее мужа был сын, и пара мечтала о втором ребенке. Забеременеть не удавалось, тогда из дома малютки в семью взяли приемную дочь. Однако желание Лидии неожиданно исполнилось: она выяснила, что ждет ребенка. В ноябре вся семья заболела коронавирусом, сначала ухудшилось состояние пожилой матери Лидии, а затем и самой беременной, ей пришлось лечь в больницу.

Женщина удивлялась, что чувствовала себя неплохо: не было одышки, нормально передвигалась и ела с аппетитом. Из признаков болезни наблюдалась лишь температура в 39 градусов. Сначала она решила, что врачи перестраховываются, но ее поместили в реанимацию. Она продолжала отказываться от кислородной поддержки, сильно похудела и едва могла есть. Медики тщательно контролировали состояние мамы и ребенка: из-за коронавируса у малыша началась задержка в развитии, поэтому он находился под ежеминутным контролем врачей.

Лидия узнала о том, что находилась на грани, спустя три недели, когда ее перевели из реанимации в отделение пульмонологии: поражение лёгких составило больше 50%, был тромбоз, тяжелое состояние и показания для ИВЛ. Из-за последствий ковида роды прошли раньше срока - на 33-й неделе беременности женщина родила сына, это произошло 29 декабря, а 6 января мама и малыш были выписаны.

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