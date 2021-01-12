Российские ученые опубликовали исследование, в котором рассказали о 18 мутациях коронавируса в организме пациентки. Препринт размещен на портале virological.org.

В работе исследователей из Москвы и Санкт-Петербурга говорится о 47-летней пациентке со злокачественной лимфомой. В апреле 2020 года она проходила химиотерапию в больнице, где заразилась коронавирусом. К 30 апреля у женщины появились признаки заболевания и был получен положительный тест. Последующие четыре теста были отрицательными, затем 12 - положительными, и только 12 сентября, а затем дважды в декабре тест снова показал отрицательный результат. Таким образом, пациентка болела порядка пяти месяцев, с конца мая по конец августа у нее наблюдались симптомы тяжелой формы COVID-19.

За время болезни у женщины с ослабленным иммунитетом развилось 18 мутаций коронавируса, сообщается в препринте, SARS-CoV-2 быстро эволюционировал в ее организме. При этом две из мутаций были идентичны тем, которые нашли у норок в Дании.

Напомним, что на днях в России впервые выявили "британский" штамм коронавируса.