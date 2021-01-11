Гидрометцентр Татарстана дал прогноз на ближайшую неделю. Согласно данным синоптиков, холода в республике задержатся.

Так, во вторник, 12 и в среду, 13 января морозная погода сохранится. Во вторник ночью и утром термометры покажут -22..-27 градусов, при прояснениях до -32, днем от -19 до -24 градусов. 13 января в ночные и утренние часы прогнозируют -28..-33 градуса, днем -20..-25. Местами пройдет небольшой снег.

14 января ночью морозы сохранятся: ожидается -21..-26, в восточных районах республики при прояснениях до -32 градусов, на западе РТ к утру температура повысится до -16..-21. Также в утреннее и дневное время пойдет снег, ожидается метель и сильный ветер - порывы достигнут 15 метров в секунду, а на дорогах появятся снежные заносы. При этом температура воздуха повысится: днем она составит в пределах -10..-15 градусов.

По предварительному прогнозу 15 января снова возможен снег, температура ночью составит -12..-17 градусов, в дневные часы -7..-12. 16 января ночью местами пройдет слабый снег и снова немного похолодает: до -14..-19, днем термометры покажут -11..-16.

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