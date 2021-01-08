Предполагаемый виновник жестокого тройного убийства в Казани угрожал потерпевшим еще до преступления. Сообщается, что молодой человек подозревал девушку, которую позже убил вместе с родителями, в многочисленных изменах. Из-за чрезмерной ревности родители не любили молодого человека дочери. Парень требовал у своей девушки рассказать обо всех изменах, иначе угрожал прийти к ней домой.

"Меня никто не остановит, а если помешают - ну, земля им пухом" - написал молодой человек своей возлюбленной, передает "Вести.ру ".

Сообщается, что парень исполнил свою угрозу и пришел домой к девушке. Ее отец отказался пустить молодого человека в квартиру, за что получил удар ножом. На крики мужчины прибежала супруга, ее предполагаемый преступник зарезал в тамбуре, а возлюбленную он убил в своей комнате.

Следственный комитет опубликовал фото с места происшествия.

Напомним, что убийство произошло вчера вечером: сообщалось, что молодой человек мог убить потерпевших из-за запрета общаться с возлюбленной.