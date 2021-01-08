Активистка Юлия Хакимова, недавно вызволившая инвалида "Дядю Сашу" из рабства, рассказала, что увидела на казанских улицах новых попрошаек.
"Вместо выставления инвалидов, вышли сами", - пишет женщина.
Напомним, ранее сообщалось, что попрошайничать "Дядю Сашу" заставляли цыгане.
В комментариях другая женщина пишет, что похожая женщина попрошайничала вместе с детьми на станции метро "Площадь Тукая".
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