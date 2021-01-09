На пожаре в Верхнеуслонском районе Татарстана погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по РТ.

Известно, что пожар произошел в 21-11 в частном доме, где проживали две семьи. Огнем была объята часть дома, из негорящей люди вышли самостоятельно до прибытия подразделений. Пожарные, выехавшие на тушение возгорания, ликвидировали открытый огонь в 21:35. Спустя 10 минут они обнаружили тело женщины 1965 года рождения, а спустя чуть более часа нашли второго погибшего - мужчину 1970 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

Другие новости:

- "Меня никто не остановит, если помешают - земля пухом": новые подробности убийства семьи в Казани

- "Вместо выставления инвалидов вышли сами": активистка Хакимова заметила новых попрошаек в Казани