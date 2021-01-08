Казанцы в социальных сетях обсуждают фотографию, на которой дети собрались в подъезде, чтобы поиграть на планшете.
Комментаторы рассказывают, что проводили свою юность по-другому и жалеют современных детей.
"Бедным детям поиграть даже негде, ничего смешного. На улице холодно. Дома всем вместе не посидишь. Приходится в подъезде сидеть. Были бы хотя бы какие-нибудь кружки творческие или секции бесплатные", - сетует женщина.
" Мы не в планшетах сидели, а бухали", - рассказывает о своих подростковых приключениях мужчина.
Впрочем, не все комментаторы удивлены увиденным.
"Вам что скучно жить? Пьяные компании нужны?", - отвечает другая женщина удивленным казанцам.
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