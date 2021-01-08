Житель дома № 2 по улице Базарной в Казани жалуется на агрессивных собак во дворе. В подтверждение своих слов аноним представил видео, на котором заснял стаю бездомных животных.

"Это ещё малая их часть, бывает и по 6-7 ростом с телёнка. Они заходят в подъезд. Страшно выйти. Вчера пошли на ёлку так белая собака накинулась на нас. По ночам вой ужасный в подъезде", - пишет житель.

Комментаторы отреагировали на жалобу по-разному: