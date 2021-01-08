Житель дома № 2 по улице Базарной в Казани жалуется на агрессивных собак во дворе. В подтверждение своих слов аноним представил видео, на котором заснял стаю бездомных животных.
"Это ещё малая их часть, бывает и по 6-7 ростом с телёнка. Они заходят в подъезд. Страшно выйти. Вчера пошли на ёлку так белая собака накинулась на нас. По ночам вой ужасный в подъезде", - пишет житель.
Комментаторы отреагировали на жалобу по-разному:
"Ничего такого тут нет, без повода они не кидаются, живут себе спокойно", - пишет мужчина.
"На перцовый баллончик денег нет у вас? Мэр в Кировском районе не живёт, у него в других местах особняки. Защищайте себя сами", - комментирует видео другой казанец.
"Когда люди перестанут выкидывать своих собак на улицу, все прекратится", - рассуждает о причинах нашествия бездомных собак женщина.
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