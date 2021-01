Футболист казанского ФК "Рубин" Иван Игнатьев показал, как отметил 22-летие. Он станцевал с бутылкой пива в руках на пляже на Мальдивах, снял видео и выложил в свой аккаунт в "Инстаграме". Однако вместо поздравлений игрок получил порцию насмешек и негодования.

"Ящик пива этому танцору! Ваня, надеюсь на то, что ты заиграешь. Пей хоть абсент весь отпуск. Этим только ты показываешь, что идёшь по стопам Кокоры, Мамая и прочих лимитчиков без головы", - пишут комментаторы.

В своем "Телеграме" спортивный журналист Алексей Андронов также резко высказался об увиденном:

"Мне просто интересно - ЧТО заставляет их выкладывать такие видео? Ну неужели непонятно, что это вызов обществу? Ну забивай 15-20 в год - тогда и на общество забьешь... А так? Молодой бестолковый пижон...", - написал он.

Также Игнатьева "захейтил" болельщик "Локомотива" из Италии Стефано Конфорти:

"Ignatjev did cost almost €7M to Rubin. (Игнатьев стоил "Рубину"около 7 млн евро)

Ignatjev scored 3 goals in 12 months all with penalties. (Игнатьев забил 3 гола за 12 месяцев с пенальти)

Ignatjev dances on holidays with a beer in his hand. (Игнатьев танцует с пивом в руках)

What’s wrong with some players. (Что-то не так с некоторыми игроками)", - написал он в своем "Твиттере".

После Игнатьев удалил видео из своего аккаунта.

