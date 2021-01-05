Жители и гости Казани могут пожаловаться на такси в Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что спрос на услуги такси в новогодние каникулы ощутимо вырос, при этом имеются случаи завышения тарифов и хамского обращения с клиентами.

"В случае грубого отношения со стороны таксистов просим жителей и гостей столицы Татарстана и других городов республики обращаться по телефону оперативной службы при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ (843) 291-91-91 и в интернет-приемную министерства", - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце 2020 года машины такси фигурировали в ряде серьезных аварий, в том числе, с летальными исходами: 24 декабря на трассе Казань - Оренбург в таком ДТП погибли два человека, 21 декабря в Авиастроительном районе столкнулись сразу три машины такси, в Новых Салмачах таксист вылетел на встречку, погиб пассажир, а водитель сбежал. Также 27 декабря в ЖК "Светлый" засняли нетрезвого таксиста, который ездил по жилому комплексу.