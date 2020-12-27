В казанском жилом комплексе "Светлый" засняли водителя такси, который, предположительно, ехал за рулем пьяным. Сообщение об этом появилось в социальных сетях: автор утверждает, что таксист гонял по жилому комплексу на машине в состоянии опьянения. На ролике мужчина обращается к таксисту и спрашивает у него, зачем тот ездит пьяным. Водитель такси отрицает, что сел в машину под опьянением и уходит в сторону автомобиля.

Также в обращении говорится, что водитель такси уже попадал в аварию неделю назад.

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