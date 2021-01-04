в Казани 20-летняя девушка вылетела на встречку возле кладбища в Юдино и "лоб в лоб" столкнулась с другим автомобилем. Фотографии с места аварии появились в социальных сетях.

"Девушка 20 лет вылетела на встречку лоб в лоб.. Юдино, в лесу, возле кладбища" - сообщил автор.

По кадрам видно, что капот автомобиля полностью смят. Кто был вторым участником ДТП, неизвестно. В МВД РФ по РТ сообщили, что аварий со смертельным исходом этой ночью не случалось.





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