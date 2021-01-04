В Казани недалеко от Аракчино случился сильный пожар. Об этом сообщили очевидцы.

"Не доезжая до Аракчино очень масштабно горит. Штук 20 машин стоят: пожарные, скорые. Все перекрыто. Там, наверное, все сгорело, квартиры подчистую", - рассказывают свидетели с места происшествия.

Официальной информации от МЧС РТ пока не поступало. На данный момент возгорание еще не ликвидировано.

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