В соцсетях появилось видео, на кадрах которого около отделения банка между мужчинами завязалась драка. Очевидцы сообщили, что одного из участников заподозрили в мошенничестве, другой решил его задержать и начал бить.

Как пояснили корреспонденту Prokazan.ru в пресс-службе МВД по Татарстану, информация о мошенничестве не подтвердилась. А 31 декабря в отдел полиции «Московский» обратился мужчина, он сообщил, что его около 12 дня избили возле банка на улице Чистопольской.

«Потерпевший рассказал, что он пришел в банк, чтобы написать заявление. Возле отделения он встретил знакомых, которые якобы вымогали деньги. В ходе разговора, они поругались и подрались», - сообщили в пресс-службе МВД региона.

На данный момент полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

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