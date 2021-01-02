На 2 января в Татарстане зарегистрировали 85 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 31 человека отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших два ребенка до 18 лет, восемь человек в возрасте от 18 до 30 лет, 22 человека в возрасте от 30 до 50 лет, 19 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 27 человек от 60 до 70 лет, четыре человека от 70 до 80 лет, три человека от 80 до 90 лет.

В Казани выявили 34 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 13 460 случаев вируса, 10 758 человек выздоровело, 20 пациентов за сутки.

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