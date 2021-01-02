В Казани ночью стая собак на улице Джаудата Файзи напала на ребенка. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

Если бы не проходящий парень, неизвестно чем могла бы закончиться история. Он отогнал животных. При этом сообщается, что жители района постоянно жалуются на бродячих псов. Они обращались в исполком, но жалобы так и остались нерассмотренными.

Напомним, о нападении собак мы писали уже не раз. Так одна из жительниц Татарстана рассказала жуткую историю, как на ее 10-летнюю дочь напала стая собак. Она пожаловалась в исполком.

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