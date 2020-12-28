Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал, какие препараты лучше не принимать для профилактики коронавируса.

«Любое лекарство, любое абсолютно обладает рядом побочных действий. Даже если вы витамины. Просто так принимать лекарственные средства, ну, я бы, честно говоря, поостерегся. Предварительно можно проконсультироваться с медработником, чтобы было понятно. Хотя мы прекрасно понимаем, что социум сегодня по поводу острых респираторных вирусных инфекций думает очень много, столкнувшись с этим», - рассказал Владимир Владимирович.

Он отметил, что самостоятельно принимать противовирусные препараты для профилактики ковида не стоит.

Напомним, в Татарстане изменились правила при плановой госпитализации.

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