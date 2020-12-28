В сети появилось видео, как у «Чаши» житель Казани устроил экстремальный аттракцион. Он привязал к машине надувной матрас и катал всех желающих.

«Зимние забавы у Чаши», - подписали ролик очевидцы.

В комментариях предрекли водителю штраф, а кто-то сказал, что даже могут лишить прав.

«В Марий Эл на днях ребенок пострадал на вот таких вот забавах»

«Как бы водительское на три года не потерять»

«Сколько уже от таких забав было минус один человек на земле. Но видимо…»

«Кого-то на днях оштрафуют»

«Когда выгнали из дома с матрацем»

«Ребята все это очень опасно, помните всегда об этом».

Напомним, почти 40% жителей Казани недовольны главной городской елкой.