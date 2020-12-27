Сотрудники полиции нашли и привлекли к ответственности водителя автомобиля "Кадиллак", который накануне устроил экстремальные гонки на улицах Казани. Молодой человек показал свою езду в прямом эфире в Инстаграм.

Водитель неоднократно проезжал перекрестки на красный свет светофора и выезжал на встречную полосу, рискуя безопасностью других участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана провели мониторинг и установили личность водителя. Им оказался 21-летний Казани.

Молодой человек был доставлен в полицию. На него заведено семнадцать административных материалов: восемь раз он проехал на красный свет светофора, также выехал на "встречку", развернулся в неположенном месте, его регистрационный знак не считывался, у машины отсутствовал страховой полис. Кроме того ему предъявили за опасное вождение и за четырехкратную неуплату в установленные сроки административных штрафов. Сумма подобного нарушения - 16 тысяч рублей. Юноше также грозит лишение прав от четырех до шести месяцев.

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