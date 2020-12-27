Курьезный инцидент попал на видео в Казани: внедорожник взял на буксир грузовик. Сообщается, что случай произошел сегодня на Сибирском тракте. На ролике видно, что автомобиль "Mitsubishi Pajero" беспрепятственно тянет фуру.
Горожане удивлены видео и подшучивают над инцидентом
"Боже, мои глаза...", - характеризует увиденное мужчина.
При этом казанцы спорят о состоянии внедорожника после такой буксировки: одни считают, что у "Mitsubishi" могут возникнуть проблемы с коробкой передач, но другие полагают, что если фура была пустой, то с автомобилем ничего не будет.
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