Курьезный инцидент попал на видео в Казани: внедорожник взял на буксир грузовик. Сообщается, что случай произошел сегодня на Сибирском тракте. На ролике видно, что автомобиль "Mitsubishi Pajero" беспрепятственно тянет фуру.

Горожане удивлены видео и подшучивают над инцидентом

"Боже, мои глаза...", - характеризует увиденное мужчина.

При этом казанцы спорят о состоянии внедорожника после такой буксировки: одни считают, что у "Mitsubishi" могут возникнуть проблемы с коробкой передач, но другие полагают, что если фура была пустой, то с автомобилем ничего не будет.

Читайте также:

Под Казанью образовалась огромная пробка из-за ДТП с участием патрульных машин.

Жителю Челнов может грозить 12 лет тюрьмы: он сбил пешехода и уехал.