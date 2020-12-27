В поселке Киндери возле Дербышек столкнулись два легковых автомобиля. Видеозапись с места событий отправили очевидцы.

Как видно на видео, машины столкнулись "лбами" в результате прямого столкновения. На земле лежит один из пострадавших. О его состоянии не известно, однако в МВД корреспонденту ProKazan.ru cообщили, что в результате ДТП погибших нет. Причина аварии так же пока неизвестна.

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