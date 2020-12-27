37-летний житель города Уфы после ссоры с супругой совершил убийство своих детей и свел счеты с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба Республики Башкирии.



Известно, что после возникшего с женой конфликта отец забрал своих детей - шестилетнего сына и годовалую дочь - и уехал в неизвестном направлении. В органах сразу было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетних. В результате начавшегося поиска уже спустя несколько часов дети и отец были обнаружены в салоне авто в Давлекановском районе. На всех троих не было видимых телесных повреждений. Предполагается отравление угарным газом.

В следственном отделе в данный момент устанавливаются причины произошедшего и опрашиваются свидетели и родственники. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики.

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