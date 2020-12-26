Исследование Института прогрессивного образования говорит о том, что россиянам нужно обратить внимание на такие профессии, как аналитик big data, консультант по SAP и BIM-менеджер. Именно они позволят стать миллионерами к моменту выхода на пенсию.

Как пишет РБК, эксперты проанализировали более 150 тысяч вакансий. И именно в этих сферах ха год можно получать от 1,4 млн рублей.

Не менее прибыльными профессиями оказались стример и киберспортсмен – в год их доход составляет почти 900 тысяч рублей, косметолог – от 817 тысяч до 4,4 млн рублей в год. Продюсер блогов – от 924 тысяч рублей до 3 млн рублей в год и няня-гувернантка от 1,1 млн рублей до 3,6 млн рублей в год.

Напомним, мы нашли четыре вакансии в Казани с зарплатой от миллиона рублей. На двух из них даже опыт работы не нужен.