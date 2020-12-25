На портале Госказупок опубликован тендер на содержание ливневых канализаций в Казани в 2021 году. На эти цели из бюджета выделено почти 50 миллионов рублей.

В документах указано, что нужно будет содержать 13 очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпусках сетей ливневки в водные объекты. Перед запуском, например, необходимо будет провести техообслуживание насосов и маслобензоотделителей, очистить резервуары и горизонтальные отстойники, проверить целостность корпусов распределительных колодцев. Ежемесячно подрядчик должен следить за работоспособностью всех узлов системы, а также выявлять и устранять аварийные ситуации, при необходимости, круглосуточно и без выходных.

Напомним, что этим летом не справляющиеся с потоком вод казанские ливневки проверила прокуратура. Надзорное ведомство обязало Исполком Казани устранить нарушения.

"Местные власти не обеспечивают ненадлежащий контроль за эксплуатацией объектов ливневой (дождевой) канализации и не принимают достаточные меры для разрешения проблемы с регулярными потопами на городских дорогах и пешеходных зонах после обильных осадков. Подобное бездействие ​​​может привести к возникновению аварийных ситуаций на дорогах, тем самым создает угрозу безопасности жизни и здоровью населения, а также причинению имущественного вреда", - отметили тогда в прокуратуре.

Мэр города в ответ на это заявил, что на ливневки нужно 3,7 миллиарда рублей, а денег в бюджете на это нет.

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