Ильсур Метшин объяснил, почему сложно решить проблему с ливневками в Казани

В бюджете Казани не хватает денег на полный ремонт ливневой канализации. Об этом мэр города Ильсур Метшин заявил в интервью с телеведущим Максимом Шарафутдиновым.

По словам Метшина, на эти цели нужны 3,7 миллиарда рублей, сумма, имеющаяся в городской казне, в разы меньше.

"Денег всегда не хватает. Жители любую проблему воспринимают: "Вы же эти решили, ливневки не можете?" А нам на ливневки надо 3,7 миллиарда, а есть в бюджете 250 миллионов. Вот как сварить этот суп или кашу из топора, когда надо 3,7 миллиарда а есть 250 миллионов?", - заявил Метшин.

Напомним, ранее прокуратура Татарстана провела проверку после очередного затопления дорог в Казани. Надзорное ведомство выявило нарушения, в адрес руководителей исполкома было внесено представление об их устранении, а виновных должностных лиц должны были привлечь к дисциплинарной ответственности.