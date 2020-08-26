Прокуратура Татарстана завершила проверку казанских «ливневок»

Прокуратура города Казань завершила проверку по факту затопления автомобильных дорог и пешеходных зон после ливня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Был назван ряд проблемных улиц, где потопы происходят регулярно. В ведомстве также отметили, что по закону вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, реконструкции, ремонта дорог, а также контроля за надлежащей эксплуатацией объектов ливневой (дождевой) канализации находятся в ведении органов местного самоуправления.

"Местные власти не обеспечивают ненадлежащий контроль за эксплуатацией объектов ливневой (дождевой) канализации и не принимают достаточные меры для разрешения проблемы с регулярными потопами на городских дорогах и пешеходных зонах после обильных осадков. Подобное бездействие ​​​может привести к возникновению аварийных ситуаций на дорогах, тем самым создает угрозу безопасности жизни и здоровью населения, а также причинению имущественного вреда", - отметили в Прокуратуре.

В адрес руководителя ИК МО города Казань вынесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что ранее в Казани мужчина провалился в открытую ливневку.