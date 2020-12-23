Видеозапись с допроса задержанных членов ОПГ "Борисковские" и оперативные записи опубликовали в МВД Татарстана. На кадрах, помимо задержанных в зале суда, можно увидеть записи с камер видеонаблюдения. На них запечатлены непосредственно моменты противоправной деятельности подозреваемых.

Напомним, сегодня в МВД Татарстана сообщили о задержании двух членов организованной преступной группировки, которые занимались вымогательством. Они требовали деньги с бизнесменов, занимающихся пассажирскими перевозками.

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